Gefrorenes Löschwasser – Passant stürzt bei Feuerwehreinsatz

Während die Feuerwehr zwei brennende Autos in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) gelöscht hat, ist ein Passant auf dem gefrorenen Löschwasser ausgerutscht und gestürzt. Der Mann sei von Sanitätern versorgt worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch die niedrigen Temperaturen war das Löschwasser gefroren. Nach dem Einsatz streute der Bauhof die Straße.

Zuvor war an der Stelle in Brühl ein Auto in Brand geraten. Durch den auslaufenden Kraftstoff griffen die Flammen auf ein weiteres Fahrzeug über. Zudem wurde eine Hausfassade beschädigt. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. Auch die Brandursache blieb zuerst unklar.