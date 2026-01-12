Gefrierender Regen verursacht erhöhte Glatteisgefahr

Auf den Straßen im Südwesten wird es glatt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Menschen in Baden-Württemberg sollten am Montagmorgen besonders aufmerksam sein: Zum Tagesbeginn bestehe erhöhte Glatteisgefahr. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ursache dafür sei gefrierender Regen.

Gegen 5.00 Uhr solle es mit geringfügigem Schneefall losgehen, vor allem in der Osthälfte Baden-Württembergs, sagte ein DWD-Meteorologe. Der Schnee gehe relativ schnell in gefrierenden Regen über. Das betreffe das gesamte Bundesland - und zwar genau zur Berufsverkehrszeit.

Gegen Mittag solle die Gefahr wegen Glätte zurückgehen, nur vom Odenwald über die Donau bis zur Ostalb könne es weiter gefrierendem Regen mit entsprechender Glätte geben.

Die Temperaturen erreichen laut DWD am Montag Höchstwerte von zwei Grad an der Tauber bis knapp zehn Grad bei Freiburg.

Temperaturen werden milder

Am Dienstag gebe es im Norden noch letzte Regentropfen, ehe es zunehmend heiter und teilweise sehr mild werde. Im Breisgau prognostizierte der DWD Höchstwerte bis 14 Grad.

Mittwochs ziehe in Baden Regen auf, ansonsten sei es trocken. Die Höchstwerte sollen bei fünf Grad im Kreis Ravensburg, bei zehn Grad in Stuttgart und 12 Grad im Breisgau liegen.