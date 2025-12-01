Geflohener aus Psychiatrie bei Konstanz ist noch flüchtig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Flucht eines 20-Jährigen aus dem Zentrum für Psychiatrie in Konstanz am Samstag fehlt von dem Mann weiter jede Spur. Die Fahndung läuft, wie die Polizei mitteilte.

Am Samstagnachmittag floh der Mann zu Fuß aus der Psychiatrie Reichenau bei Konstanz. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor einem psychischen Ausnahmezustand des Mannes. Der Gesuchte ist etwa 187 Zentimeter groß, schlank und trägt einen dünnen Oberlippenbart. Er hat kurze, schwarze und lockige Haare. Bei seiner Flucht war er laut Polizei mit einer schwarzen Weste, schwarzer Hose, einem grünen Pullover, blauen Schuhen und einer schwarzen Mütze unterwegs.