Geflüchteter nach Brand in Wohncontainer festgenommen

Zeugen sehen Rauch und Flammen aus einer Geflüchtetenunterkunft aufsteigen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Was über den Verdächtigen bekannt ist.

Feuerwehr Symbolbild
Ein Bewohner einer Freiburger Geflüchtetenunterkunft ist nach einem Feuer in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/DPA
Weil er Feuer in einer Freiburger Geflüchtetenunterkunft gelegt haben soll, ist ein Bewohner in Untersuchungshaft gekommen. Polizeiangaben zufolge steht der 30-Jährige im Verdacht der Brandstiftung. Angaben zum genauen Hergang und zu einem möglichen Motiv machte ein Sprecher zunächst nicht.

Der Verdächtige soll am Donnerstag seinen Wohncontainer in Brand gesetzt haben. Zeugen hatten Rauch und Flammen aus dem Container kommen sehen und die Rettungskräfte gerufen. Feuerwehrleute löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.

