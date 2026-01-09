Gefangener entkommt bei Klinikbesuch in Ravensburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Strafgefangener ist in Ravensburg im Zuge einer Krankenhaus-Behandlung geflohen. Der 39-Jährige ist laut Polizei zu Fuß geflüchtet. Er gilt nicht als gewalttätig, wie ein Sprecher der Behörde ergänzte.

Nach dpa-Informationen entkam der Mann seinen Bewachern auf dem Rückweg aus der Klinik zum Gefangenentransporter. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der gleichfalls ein Hubschrauber im Einsatz war, blieb zunächst erfolglos.

Der Geflüchtete sei bislang hauptsächlich wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Im Allgemeinen sind damit Straftaten gegen fremdes Eigentum, wie beispielsweise Diebstahl gemeint. Dafür und auch wegen Sachbeschädigung sei der Mann verurteilt worden, hieß es in informierten Kreisen weiter.

