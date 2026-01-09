Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Gefangener entkommt bei Klinikbesuch in Ravensburg

Ein Gefangener nutzt einen Krankenhausbesuch zur Flucht. Die Polizei sucht ihn mit einem Hubschrauber – bislang ohne Erfolg. Was über den Mann und die Umstände bekannt ist.

Polizei
Strafgefangener flüchtet in Ravensburg. (Foto Illustration) Foto: Soeren Stache/DPA
Ein Strafgefangener ist in Ravensburg im Zuge einer Krankenhaus-Behandlung geflohen. Der 39-Jährige ist laut Polizei zu Fuß geflüchtet. Er gilt nicht als gewalttätig, wie ein Sprecher der Behörde ergänzte. 

Nach dpa-Informationen entkam der Mann seinen Bewachern auf dem Rückweg aus der Klinik zum Gefangenentransporter. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der gleichfalls ein Hubschrauber im Einsatz war, blieb zunächst erfolglos. 

Der Geflüchtete sei bislang hauptsächlich wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Im Allgemeinen sind damit Straftaten gegen fremdes Eigentum, wie beispielsweise Diebstahl gemeint. Dafür und auch wegen Sachbeschädigung sei der Mann verurteilt worden, hieß es in informierten Kreisen weiter.

