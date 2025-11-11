Gefährlicher Brief in Verteilerzentrum Rastatt– eine Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen einer mutmaßlich gefährlichen Substanz an einem Brief in einem Briefverteilerzentrum in Rastatt ist eine Frau verletzt worden. Der betroffene Gebäudeteil sei evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher.

Demnach hatte die Frau den betroffenen Brief berührt. Daraufhin habe sie Atemwegsprobleme und eine nicht näher bekannte Hautreaktion erlitten. Eine zweite Mitarbeiterin habe Kreislaufprobleme bekommen, vermutlich jedoch nicht durch das mutmaßliche Gefahrgut. Beide Frauen kamen in Krankenhäuser.

Eine von drei Hallen sei betroffen, hieß es. Die Feuerwehr sei mit etlichen Kräften vor Ort und im Gebäude. Der bislang unbekannte Stoff sei ersten Erkenntnissen zufolge von einem Gegenstand in dem Brief gekommen. Genaue Details gab es zunächst nicht. Der Einsatz dauert an.