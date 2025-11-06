Gefährlich nahe: Drohne verfolgt Zeppelin am Bodensee

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Übungsflug ist ein Zeppelin am Bodensee von einer Drohne verfolgt worden. Die Drohne sei dem Luftschiff auf einer Höhe von 350 Metern über Friedrichshafen seitlich gefährlich nahegekommen, teilte die Polizei mit.

Der Tower des Flughafens habe die Beamten informiert. Eine Fahndung nach dem Drohnenpiloten sei bislang erfolglos geblieben.

Bei dem Fluggerät handelt es sich laut Polizei um einen handelsüblichen Quadrokopter. Aufgrund der großen Flughöhe sei davon auszugehen, dass der Steuernde die Drohne am Mittwoch nicht mehr im Blick hatte – und damit nur eingeschränkt hätte reagieren können. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Luftverkehrs.