Gebäudekomplex wegen nicht angeschalteter Lüftung geräumt

Vermutlich wegen einer nicht laufenden Lüftungsanlage ist in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) ein Wohn- und Geschäftsgebäude geräumt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden am Freitagnachmittag vier Menschen leicht verletzt, insgesamt 71 Personen mussten den Komplex verlassen.