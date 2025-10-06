Gebäude stürzt nach Explosion ein - Zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Explosion ist ein Gebäude in der Gemeinde Ubstadt-Weiher im Norden von Baden-Württemberg eingestürzt. Ein 78-Jähriger wurde nach Angaben der Feuerwehr schwerst verletzt aus den Trümmern geborgen. Ein Rettungshubschrauber fliege den Mann in eine Spezialklinik, sagte ein Sprecher. Er habe Brandverletzungen erlitten.

Zudem sei eine Frau leicht verletzt worden. Ihre Identität war zunächst unklar. Ob sie zum Zeitpunkt des Vorfalls auch in dem Gebäude in der Gemeinde Ubstadt-Weiher war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Rettungskräfte bringen die Frau den Angaben nach in ein Krankenhaus.

Weitere Gebäude beschädigt

Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Sie ereignete sich nach ersten Erkenntnissen im Nebengebäude eines Wohnhauses. Darin seien eine Waschküche und eine Garage untergebracht, sagte der Sprecher. Er sprach von einem Gehöft.

Auch andere Gebäude in der Straße seien beschädigt worden, schilderte der Sprecher. Sachverständige seien vor Ort, um mögliche Einsturzgefahren einzuschätzen. Die Schadenshöhe war noch nicht absehbar.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien unterwegs zur Unglücksstelle, sagte der Sprecher. Auch die Drohnenstaffel der Feuerwehr sei gerufen worden, um sich mit Hilfe der Technik einen besseren Überblick verschaffen zu können.

Ein Stromausfall in der Gemeinde hatte den Angaben nach nichts mit dem Vorfall zu tun. Ubstadt-Weiher liegt im Landkreis Karlsruhe. Rund 13.400 Menschen lebten dort Stand Ende August.