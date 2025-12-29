Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Gaststätte brennt aus - Sechsstelliger Schaden

Ein Feuer zerstört eine Gaststätte in Altenriet. Die Gäste schaffen es noch nach draußen, doch das Gebäude brennt komplett aus.

Die Feuerwehr öffnete das Dach, um den Brand löschen zu können. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Bei dem Brand einer Gaststätte in Altenriet (Landkreis Esslingen) ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Das Feuer sei ersten Erkenntnissen zufolge an der Fritteuse oder dem Grill entstanden, teilte die Polizei mit. Ein Mitarbeiter entdeckte am Sonntag den Brand und die rund 30 Gäste gingen nach draußen. Das Feuer breitete sich von der Küche auf das ganze Haus aus. Die Feuerwehr öffnete das Dach um den Brand löschen zu können. Verletzt wurde zwar niemand, der Schaden beträgt allerdings schätzungsweise 450.000 Euro.

