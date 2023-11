Aktuell Land

Gastronomie: Dehoga erwartet erhebliche Preiserhöhungen

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Baden-Württemberg rechnet »mit erheblichen Preiserhöhungen in der Gastronomie« im Südwesten ab dem kommenden Jahr. Hintergrund ist, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie in Deutschland zu Jahresbeginn wieder auf 19 Prozent angehoben wird. Darauf verständigte sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Ampel-Koalition. Zuvor hatte das »Handelsblatt« berichtet.