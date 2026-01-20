Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Gast schraubt Rauchwarnmelder ab - Hotel in Leinfelden-Echterdingen geräumt

Brandalarm in einem Hotel in Leinfelden-Echterdingen: Alle Gäste müssen das Gebäude verlassen. Auslöser war wohl die schlechte Idee eines Gastes.

In Leinfelden-Echterdingen ist nach einem Brandalarm ein Hotel geräumt worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Wegen eines Brandalarms ist ein Hotel in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) geräumt worden. Dieser stellte sich aber als Fehlalarm heraus, wie die Polizei mitteilte: Ihren Erkenntnissen nach war es am späten Montagabend zu dem Alarm gekommen, weil ein Gast zwei Rauchmelder im Flur und in einem Zimmer abgeschraubt hatte.

Weil diese mit der gesamten Brandmeldeanlage verbunden waren, gab es eine Störung. Diese löste den Alarm und einen Feuerwehreinsatz aus. Verletzte gab es den Angaben nach keine. Wie viele Menschen betroffen waren und warum der Gast die Rauchwarnmelder abgeschraubt haben soll, war zunächst unklar.

