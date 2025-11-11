Gasleck löst Verpuffung aus - Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem ein Gasleck eine Verpuffung in einem Gebäude neben der Bahnstrecke Ulm-Friedrichshafen ausgelöst hat, ist die Strecke am Montagabend zeitweise gesperrt worden. Gegen 22 Uhr habe ein Bewohner in einer Gaststätte bei Schemmerhofen (Kreis Biberach) einen Lichtschalter betätigt und einen lauten Knall gehört, teilte die Polizei mit. Es sei zu einer Verpuffung gekommen, als sich ein Gemisch aus Gas und Luft entzündet habe. Es sei niemand verletzt worden. Die Gaststätte sei zu dem Zeitpunkt leer gewesen.

Die Strecke sei um 23.15 Uhr wieder freigegeben worden. Die Bewohner des Hauses hätten zeitweise ihre Wohnungen verlassen müssen. Wie viele Menschen betroffen waren, konnte ein Sprecher der Polizei nicht sagen. Es sei ein Schaden von schätzungsweise 40.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr sei mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort gewesen.