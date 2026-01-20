Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Gasleck in Albstadt zu – Sperrung aufgehoben

In Albstadt sorgt ein Gasleck für Aufregung. Straßen sind gesperrt, Anwohner müssen raus, Feuerwehr und Polizei sind im Großeinsatz. Erst nach Stunden gibt es Entwarnung.

In Albstadt (Zollernalbkreis) ist bei Tiefbauarbeiten Gas ausgetreten. Die Innenstadt wurde nach einer weiträumigen Sperrung wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Rettungskräfte, Feuerwehren und Polizei eilten zum Einsatzort. 25 umliegende Gebäude wurden am Dienstag evakuiert. 

Gas trat weiter aus, bis der zuständige Versorger die Leitung stilllegte. Das Leck wurde mit Spezialwerkzeug geschlossen. Nach etwa zwei Stunden wurde auch der gesperrte Bereich wieder freigegeben. Die Anwohnerinnen und Anwohner warteten währenddessen in einer nahegelegenen Festhalle. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:260120-930-572005/5