Gasleck in Albstadt-Ebingen zu – Sperrung aufgehoben

In Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) ist bei Tiefbauarbeiten Gas ausgetreten. Die Innenstadt wurde nach einer weiträumigen Sperrung wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Bei Bauarbeiten sei eine Gasleitung angebohrt worden, die auf den Karten anscheinend nicht verzeichnet gewesen war. Rettungskräfte, Feuerwehren und Polizei eilten zum Einsatzort. Verletzt wurde niemand. 25 umliegende Gebäude wurden evakuiert.

Gas trat weiter aus, bis der zuständige Versorger die Leitung stilllegte. Nach etwa zwei Stunden war das Leck geschlossen und der gesperrte Bereich wurde wieder freigegeben. Die Anwohnerinnen und Anwohner warteten währenddessen in einer nahe gelegenen Festhalle.