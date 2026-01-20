Gasleck in Albstadt-Ebingen – Innenstadt großräumig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) ist bei Tiefbauarbeiten Gas ausgetreten. Die Innenstadt wurde nach Auskunft der Stadt weiträumig abgesperrt. Bei Bauarbeiten sei eine Gasleitung angebohrt worden. Rettungskräfte, Feuerwehren und Polizei eilten zum Einsatzort. Verletzt wurde niemand.

Umliegende Gebäude wurden evakuiert. »Von der Feuerwehr ist ein Gefahrenbereich festgelegt worden, aus diesem müssen alle raus«, sagte eine Polizeisprecherin. Über die Warn-App Nina wurde die Bevölkerung aufgefordert, das Gebiet zu meiden.

Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden in einer nahe gelegenen Festhalle betreut. Spezialisten arbeiteten daran, die beschädigte Gasleitung zu reparieren. Die Stadt Albstadt hat ein Bürgertelefon eingerichtet.