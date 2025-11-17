Gasaustritt bei Krankenhaus - zwei Menschen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Technikgebäude eines Krankenhauses in Stuttgart ist an einer Klimaanlage gasförmiges Kältemittel ausgetreten. Zwei Mitarbeitende des Krankenhauses wurden leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Stationen des Krankenhauses und dessen Betrieb waren vom Einsatz nicht betroffen.

Bei dem Gebäude im Stadtteil Bad Cannstatt handelte es sich um einen internen Bereich. Außerhalb des abgesperrten Bereiches bestand keine Gefahr. Aus dem Krankenhaus habe niemand evakuiert werden müssen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch Wohngebäude waren nicht betroffen.

Zunächst befanden sich die Einsatzkräfte in Schutzanzügen im Einsatz. Es sei unklar gewesen, um welches Mittel es sich genau handelte. Um das gasförmige Kältemittel nach draußen zu leiten, wurde das Gebäude von der Feuerwehr belüftet. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.