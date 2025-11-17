Gasaustritt bei Krankenhaus - Feuerwehr im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Technikgebäude eines Krankenhauses in Stuttgart hat es bei einer Kühlanlage eine Gasausströmung gegeben. Die Stationen des Krankenhauses seien nicht betroffen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Außerhalb des abgesperrten Bereiches bestand keine Gefahr.

Bei dem Gebäude im Stadtteil Bad Cannstatt handelte es sich um einen internen Bereich. Aus dem Krankenhaus habe niemand evakuiert werden müssen, sagte der Sprecher. Auch Wohngebäude waren nicht betroffen. Zunächst befanden sich die Einsatzkräfte in Schutzanzügen im Einsatz. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt.