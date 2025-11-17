Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Gasaustritt bei Krankenhaus - Feuerwehr im Einsatz

Eine Gasausströmung bei einer Kühlanlage eines Krankenhauses in Stuttgart sorgt für einen Einsatz der Rettungskräfte.

Feuerwehrmann steht neben einem Feuerwehrauto
Feuerwehrleute sind im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Feuerwehrleute sind im Einsatz. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

In einem Technikgebäude eines Krankenhauses in Stuttgart hat es bei einer Kühlanlage eine Gasausströmung gegeben. Die Stationen des Krankenhauses seien nicht betroffen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Außerhalb des abgesperrten Bereiches bestand keine Gefahr.

Bei dem Gebäude im Stadtteil Bad Cannstatt handelte es sich um einen internen Bereich. Aus dem Krankenhaus habe niemand evakuiert werden müssen, sagte der Sprecher. Auch Wohngebäude waren nicht betroffen. Zunächst befanden sich die Einsatzkräfte in Schutzanzügen im Einsatz. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:251117-930-303347/1