Gas tritt in Appenweiher aus - Arbeiter im Krankenhaus

Nach einem Gasaustritt in einer Werkhalle in Appenweier (Ortenaukreis) ist ein Mann ins Krankenhaus gekommen. Dort sollte eine mögliche Kohlenstoffdioxidvergiftung ausgeschlossen werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Kollege hatte den Arbeiter am Vormittag am Boden liegend gefunden. Rettungskräfte rückten an, die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Der Hauptgashahn wurde zugedreht. Ersten Erkenntnissen zufolge strömte das Gas entweder durch ein Leck aus der Leitung oder es gab ein anderes Problem mit der Gasheizung.