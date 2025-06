Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand an der Gasleitung zu löschen. (Symbolbild)

Weil eine Gasleitung nicht abgestellt war, ist ein Arbeiter in Rottweil schwer verletzt worden. Der 52-Jährige war mit einer Säge an der Leitung beschäftigt, als das Gas ausströmte und sich entzündete, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen verletzten den Mann am Oberkörper.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei versucht nun zu klären, warum die Gasleitung nicht abgedreht war.

