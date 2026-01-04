Fußgängerin stirbt bei Unfall in der Nähe von Weinstadt - B29 gesperrt

Die Bundesstraße 29 ist nach zwei Unfällen bei Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 29 bei Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) ist eine Frau gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, passierten am frühen Morgen an der Anschlussstelle Weinstadt-Beinstein kurz nacheinander zwei Unfälle, die im Zusammenhang miteinander stehen.

Demnach stieß zuerst ein Auto gegen eine Leitplanke. Kurz darauf trat eine 25-Jährige über die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Dort wurde sie von dem Auto einer 20 Jahre alten Fahrerin erfasst und tödlich verletzt. Warum die Fußgängerin auf die Straße trat, war zunächst unklar. Wie genau die beiden Unfälle zusammenhingen, ließ die Polizei offen.

Die B29 ist in beide Richtungen gesperrt - auch, weil ein Gutachter beauftragt wurde, der zur Klärung des Hergangs beitragen soll. Zur Absuche der Unfallstelle wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.