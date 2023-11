Fußgänger von Fahrrad erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 62-Jähriger, der auf seinem Fahrrad auf der Straße fuhr, habe den Fußgänger zu spät gesehen und eine Kollision nicht mehr verhindern können, hieß es weiter. Der Fußgänger stürzte den Angaben zufolge auf den Asphalt, der Fahrradfahrer überschlug sich. Der Fußgänger wurde nach dem Vorfall am Mittwoch mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrradfahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

PM Polizei