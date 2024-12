Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Fußgänger ist in Mannheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 22-Jährige hatte eine rote Ampel missachtet und war von dem Fahrzeug eines 85-Jährigen erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Der 22-Jährige wurde demnach durch den Aufprall schwer am Bein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.