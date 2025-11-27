Fußgänger stirbt bei Unfall mit Linienbus

Bei einem Unfall ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall mit einem Bus ist ein Mensch in Asperg (Landkreis Ludwigsburg) gestorben. Nach Informationen eines dpa-Reporters vor Ort ist der Fußgänger noch am Unfallort gestorben. Passanten mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.

Die Polizei bestätigte zunächst nur einen Unfall mit tödlichem Ausgang in Asperg, weitere Informationen konnte sie zunächst nicht mitteilen. Der Mensch soll von einem Linienbus am Busbahnhof überrollt worden sein, berichtete der SWR mit Bezug auf Polizeiinformationen.