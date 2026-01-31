Fußgänger stirbt bei Unfall – Ehefrau bleibt unverletzt

Ein Mann wird beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und stirbt. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Heilbronn ist ein Fußgänger ums Leben gekommen. Der 51-Jährige habe am Samstagabend gemeinsam mit seiner Frau die Kreisstraße 2150 zwischen Cleebronn und Güglingen-Frauenzimmern überqueren wollen, als er von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Rettungskräfte starb der Mann noch an der Unfallstelle. Seine Frau blieb unverletzt und wurde von einem Notfallseelsorger betreut.

Die Straße war zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet Zeugen um Hinweise.