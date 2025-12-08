Fußballfan versetzt Torschützen Kopfstoß und verletzt ihn

Nach einem Angriff auf einen Spieler ist ein Kreisliga-Spiel in Korntal-Münchingen abgebrochen worden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil ein Fan einen Spieler angegriffen und verletzt haben soll, hat der Schiedsrichter ein Fußballspiel in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) vorzeitig abgebrochen. Der 58 Jahre alte Fan der Gastmannschaft soll dem 26-jährigen Spieler einen Kopfstoß verpasst, ihn geschlagen und den dann am Boden liegenden getreten haben, wie die Polizei mitteilte. Der Spieler erlitt leichte Verletzungen.

In der Partie der Kreisliga B am Sonntag hatte die Gastmannschaft in Führung gelegen. 20 Minuten vor Ende des Spiels glich die Heimmannschaft zum 2:2 aus. Der Torschütze jubelte und wurde von der gegnerischen Mannschaft und aus dem gegnerischen Fanblock verbal angegangen. Laut Polizei lief dann eine Menschenmenge aufs Spielfeld. Wie viele genau auf das Spielfeld liefen, konnte eine Polizeisprecherin nicht angeben.

Unter ihnen soll der mutmaßliche Täter gewesen sein. Durch Aussagen eines Platzwarts und eines weiteren Zeugen ermittelte die Polizei den Verdächtigen. Insgesamt waren rund 200 Zuschauer im Stadion.