Frostige Silvesternacht - Wo es sternenklar sein soll

Im Südschwarzwald und am Bodensee soll es in der Silvesternacht sternenklar sein. Ansonsten sei der Himmel über Baden-Württemberg zunächst bedeckt, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Hier und da seien noch ein paar Schneeflocken möglich, bevor es auflockere.

Wer den Jahreswechsel im Freien feiert, sollte sich warm anziehen. Die Fachleute sagen Tiefstwerte von 0 Grad im Tauberland und bis minus 8 Grad am Hochrhein und im Allgäu voraus. Dazu wehe schwacher Wind.

Klare Nacht mit strengem Frost

Heute ist laut DWD erst einmal noch mit vielen Wolken zu rechnen. Besonders in den Vormittagsstunden könne es gebietsweise leicht schneien, größere Mengen seien jedoch nicht zu erwarten. Im Tagesverlauf könnten die Wolken von Norden her auflockern. Glättegefahr besteht vor allem vom Norden bis zur Schwäbischen Alb durch Schnee und gefrierenden Regen.

Die Temperaturen bleiben der Vorhersage zufolge auf einem durchweg niedrigen Niveau: von minus 3 Grad auf der Schwäbischen Alb bis plus 3 Grad am Neckar. Auf dem Feldberg soll es mit minus 6 Grad besonders frostig werden. Es wehe ein mäßiger Nordostwind. Im Hochschwarzwald seien stürmische Böen möglich.

In der Nacht auf Silvester sei vielerorts mit sternenklarem Himmel zu rechnen. In der Rheinebene könnten laut DWD Tiefstwerte um minus 6 Grad erreicht werden, im Allgäu und im Schwarzwald sogar bis minus 11 Grad.

Sonne im Süden, Wolken im Norden

Am letzten Tag des Jahres soll das Wetter so werden: Während im Süden, rund um den Bodensee, im Schwarzwald und auf der Westalb die Sonne scheinen soll, bleibe es nördlich davon eher grau. Dort könne es auch noch gelegentlich leicht schneien.

Vor allem in den Morgenstunden müsse mit Glätte gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen den Angaben nach zwischen minus 1 und plus 3 Grad. Auf dem Feldberg bleibe es bei eisigen minus 6 Grad.

Leichter Schneefall zum Start ins neue Jahr möglich

Zum Neujahrstag erwartet der DWD zunächst noch freundliches Wetter, bevor sich im Norden von Schwarzwald und Alb zunehmend Wolken ausbreiten. Tagsüber bleibe es trocken bei Temperaturen zwischen plus 1 und plus 4 Grad. Der Wind frische merklich auf, vor allem in höheren Lagen mit starken Böen.

In der Nacht zum Freitag könnte im Norden leichter Schneefall einsetzen, während es südlich der Alb meist trocken bleibe. Die Temperaturen sinken laut der Prognose auf Werte zwischen 0 und minus 4 Grad. Im Bergland drohten stürmische bis schwere Sturmböen aus westlicher Richtung.