Frostige Nächte und Schneeflocken zum Jahreswechsel

Am Silvestertag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Baden-Württemberg am Vormittag frostige Temperaturen bis minus elf Grad. Am Tag soll es bei minus 3 bis plus 3 Grad milder werden. Im Norden wird es wechselnd wolkig, weiter südlich sonniger. Die Neujahrsnacht soll demnach zwar bewölkt, aber niederschlagsfrei zwischen 0 und minus 9 Grad bleiben. Wer den Jahreswechsel im Freien feiert, sollte sich also warm anziehen. Örtlich sei überfrierende Nässe nicht ausgeschlossen, teilte der DWD mit.

Schneeflocken zum Start ins neue Jahr

Der Neujahrstag soll laut DWD wolkig und weitgehend trocken werden. Stellenweise sollen ein paar Schneeflocken fallen, vor allem in der Nordhälfte von Baden-Württemberg. Der Schnee werde aber nicht liegen blieben, sagte ein DWD-Sprecher. Denn die Temperaturen klettern auf bis zu plus 3 Grad.

In der Nacht zum Freitag soll Wind aufkommen, wie es weiter hieß. Erwartet werden Schneeschauer ab einer Höhe von 200 bis 300 Metern. Am Tag erwarten Baden-Württemberg minus 1 bis plus 5 Grad. Der Trend für die Tage danach: eher nasskalt.