Frost und Nebel am Dreikönigstag in Baden-Württemberg

Nach einer weiteren eisigen Nacht geht es in Baden-Württemberg auch am Dreikönigstag winterlich weiter. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte es vor allem in Mittelbaden, auf der Schwäbischen Alb und im Hohenlohischen oft neblig bleiben. Wer einen Spaziergang plant, sollte in jedem Fall warm eingepackt losziehen. Die Temperaturen steigen tagsüber nicht über den Gefrierpunkt – im Bergland liegen sie bei minus sieben Grad, im Rheintal bei minus einem Grad.

Gerade in den frühen Morgenstunden kann es auf Straßen und Gehwegen glatt sein. Gefrorener Tau, Reif oder ein Hauch Schnee sorgen für rutschige Stellen – also lieber vorsichtig unterwegs sein. Der Wind bleibt schwach, und es fällt kaum Niederschlag – vereinzelt sind ein paar Schneeflocken möglich.

Eisige Nächte voraus

Auch die Nacht auf Mittwoch bleibt frostig. Der DWD rechnet mit Frost, teilweise bis minus 14 Grad in Oberschwaben und auf der Alb. In Städten wie Mannheim könnte es auf minus acht Grad heruntergehen. In der Nacht auf Donnerstag sieht es ähnlich aus, gebietsweise könnte es außerdem zu leichtem Schneefall samt Glätte kommen.