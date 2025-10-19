Frontalzusammenstoß mit Falschfahrer - zwei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Falschfahrer ist bei Stuttgart auf der falschen Fahrbahn gefahren und mit einem anderen Wagen frontal zusammengestoßen. Der 31-Jährige sei auf der autobahnähnlich ausgebauten L1187 in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Bei dem Zusammenstoß in einer Kurve wurden vier Menschen verletzt. Die beiden Mitfahrerinnen des Falschfahrers wurden schwer verletzt, er selbst leicht. Der Fahrer des anderen Autos wurde ebenfalls leicht verletzt.

Die Polizei sperrte die Straße zeitweise. Wieso der Mann auf der falschen Spur fuhr, ist derzeit unklar.