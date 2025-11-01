Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße - zwei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Menschen sind beim Frontalzusammenstoß zweier Autos im Alb-Donau-Kreis schwer verletzt worden. Eine 23-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 25-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde mit dem Rettungswagen gefahren.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß auf der Bundesstraße bei Untermarchtal kam, war bislang unklar. Ein Unfallgutachter wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen. Die B311 war zeitweise voll gesperrt, wie es hieß. Weitere Details gab es bislang nicht.