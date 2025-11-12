Frontalzusammenstoß auf B19 – zwei Menschen verletzt

Warum der Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.(Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 19 bei Königsbronn im Landkreis Heidenheim verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache am Abend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert.

Der Mann sowie die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurden demnach bei dem Unfall verletzt. Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher vorerst keine Angaben machen. Die B19 war laut Polizei zwischenzeitlich voll gesperrt.