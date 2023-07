Aktuell Land

Frontalzusammenstoß auf A7: Autofahrer stirbt

Ein 50-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Rothenburg ob der Tauber ums Leben gekommen. Im anderen Wagen saß ein 54-Jähriger, der zuvor auf der A7 mehrmals durch riskante Fahrmanöver aufgefallen war und schwer verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Kurz nach einer Unterführung an der Autobahn geriet er dann am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Sein Auto krachte mit dem Wagen des 50-Jährigen zusammen.