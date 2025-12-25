Frontalcrash auf B3 bei Emmendingen – drei Fahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 3 bei Emmendingen sind drei Menschen verletzt worden. Insgesamt waren 4 Fahrzeuge am Unfall am Vormittag beteiligt, die B3 wurde für gut zwei Stunden gesperrt.

Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Unfall, als ein in Richtung Freiburg fahrendes Auto im Gegenverkehr gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug prallte. Ein weiteres entgegenkommendes Auto kam in der Folge von der Fahrbahn ab, ein vierter Wagen wurde durch umherfliegende Trümmer beschädigt.

Bei den Verletzten handelt es sich um drei Fahrer der beteiligten Autos im Alter von 18, 60 und 66 Jahren. Sie wurden laut Polizei leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro.