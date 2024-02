Aktuell Land

Frohnmaier als AfD-Landesvorsitzender bestätigt

Nach viel Chaos und Tumult auf dem Parteitag der AfD in Rottweil ist der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier als Co-Vorsitzender des Landesverbands bestätigt worden. 75,7 Prozent der Mitglieder stimmten am Samstagabend für ihn, 24,3 Prozent gegen ihn. 880 Mitglieder beteiligten sich an der Abstimmung. Gegen Frohnmaier wollte in dem zerstrittenen Verband am Ende niemand antreten, den Tag über zeichnete sich eine Mehrheit für das Lager um Frohnmaier ab. Der zweite Co-Vorsitzendenposten sollte im Anschluss gewählt werden.