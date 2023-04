Aktuell Land

Friedsam verliert: Deutsche Tennis-Damen liegen hinten

Die deutschen Tennis-Damen liegen im Erstrundenspiel des Billie Jean King Cups nach dem ersten Einzel hinten. Trotz einer überzeugenden Leistung musste sich Anna-Lena Friedsam am Freitag in Stuttgart zum Auftakt der brasilianischen Spitzenspielerin Beatriz Haddad Maia mit 6:3, 4:6, 3:6 geschlagen geben. Die Weltranglisten-14. verwandelte nach 2:24 Stunden ihren ersten Matchball. Im zweiten Einzel stehen sich Tatjana Maria und die brasilianische Nummer zwei Laura Pigossi gegenüber. Die Entscheidung fällt dann am Samstag.