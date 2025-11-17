Friedrichshafen bekommt neue Inlandsflüge in drei Großstädte

Im Januar gibt es von Friedrichshafen aus wieder Linienflüge in drei große Städte. (Symbolfoto)

Die Bodenseeregion wird bald wieder besser an drei deutsche Großstädte angebunden. Vom 12. Januar 2026 an starten vom Bodensee-Airport wieder regelmäßige Flüge nach Berlin, Düsseldorf und Hamburg, wie der Flughafen mitteilte. Pro Woche sind demnach zunächst vier Flüge nach Berlin, vier nach Düsseldorf und drei nach Hamburg geplant. Zum Einsatz kommt eine 78-sitzige Maschine der deutschen Airline Avanti Air.

Der abgestimmte Flugplan basiert auf einer umfangreichen Bedarfsermittlung bei zahlreichen Unternehmen und ermöglicht den Angaben zufolge sowohl Tagesreisen als auch Aufenthalte mit Übernachtung oder verlängertem Wochenende. Das Engagement aller Partner zeige, wie stark die regionale Wirtschaft hinter dem Flughafen stehe, teilte Airport-Chef Detlef Schäfer mit.

Mit den neuen innerdeutschen Verbindungen sollen Geschäftsreisende wieder schneller wichtige deutsche Wirtschaftszentren erreichen. Zugleich erwartet der Flughafen Impulse für Tourismus, Dienstleistungs- und Logistikbereiche sowie eine höhere Standortattraktivität für Unternehmen und Fachkräfte. Tickets sind demzufolge ab Mitte Dezember bei der Airline, Reisebüros und über alle gängigen Kanäle erhältlich.