Freundlicher Mittwoch – Regen erst in der Nacht erwartet

Ein Schal ist morgens zwar nicht verkehrt, aber den Regenschirm kann man getrost zu Hause lassen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg am Mittwoch zunächst freundliches Wetter. Besonders am Vormittag zeigt sich häufig die Sonne, nur wenige Wolken ziehen über den Himmel. Im Laufe des Nachmittags nimmt die Bewölkung von Westen her zu, Regen aber bleibt zunächst aus. Mit 13 bis 18 Grad liegen die Temperaturen im herbstlich milden Bereich. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus südöstlicher bis südlicher Richtung.

Frische Luft und Sonnenstrahlen. Foto: Thomas Warnack/DPA Frische Luft und Sonnenstrahlen. Foto: Thomas Warnack/DPA

In der Nacht zum Donnerstag zieht sich der Himmel dann zu: Dichte Wolken breiten sich aus, und es kann verbreitet regnen. Die Temperaturen sinken dabei auf 11 bis 6 Grad – es wird spürbar frischer.

Am Donnerstag selbst zeigt sich das Wetter wechselhaft. Nach einem trüben und gebietsweise noch leicht regnerischen Start lockert es im Tagesverlauf auf. Besonders ab Mittag rechnet der DWD mit längeren freundlichen Phasen, vielerorts dürfte es dann trocken bleiben. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 18 Grad bleibt es ähnlich mild wie am Vortag, dazu weht nur ein schwacher Wind.

Hauch Spätherbst in der Luft

Die Nacht zu Freitag verspricht ruhiger zu werden: Der Himmel klart teils auf, örtlich bildet sich aber Nebel oder Hochnebel. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 1 Grad – ein Hauch von Spätherbst liegt in der Luft.