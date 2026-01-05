Freiburgs Weißhaupt setzt Leihe bei Hannover fort

Bitte aktivieren Sie Javascript

Noah Weißhaupt vom SC Freiburg bricht seine Leihe bei Legia Warschau ab und läuft bis Saisonende für Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga auf. Die Niedersachsen haben sich außerdem eine Kaufoption gesichert, wie es in einer Mitteilung heißt. Der 24-Jährige ist bereits bei seiner neuen Mannschaft im türkischen Belek und absolviert dort bis Samstag noch ein Trainingslager.

»Als sich die Option ergeben hat, zu Hannover 96 zu wechseln, wollte ich das unbedingt wahrnehmen«, sagte Weißhaupt, der bereits in der Rückrunde der Vorsaison an den FC St. Pauli verliehen war. »Die Art Fußball, die die Mannschaft spielt, passt sehr gut zu den Stärken, die ich einbringen kann.«