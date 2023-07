Aktuell Land

Freiburgs Streich: Ligaverbleib weiter »absolute Priorität«

Trotz ihrer Erfolge in den vergangenen Jahren weichen Trainer Christian Streich und der SC Freiburg von ihrem bescheidenen Kurs auch vor der neuen Saison nicht ab. »Wir wollen einfach immer das Jahr darauf wieder in der Bundesliga spielen. Das ist die absolute Priorität. Das ist das, was wir unter allen Umständen erreichen wollen«, sagte Streich beim Trainingsauftakt am Montag zur Zielsetzung des Fußball-Bundesligisten. »Das andere ist abhängig von vielen Kleinigkeiten«, erklärte der 58-Jährige. »Kein Verletzungspech, Form, enge Spiele, die du nicht verlierst oder dann auch gewinnst.«