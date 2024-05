Freiburgs Streich gibt Abschied vor heimischem Publikum

Bitte aktivieren Sie Javascript

Christian Streich gibt beim SC Freiburg am Samstag seinen Abschied vor heimischem Publikum. Der 58-Jährige wird zum letzten Mal in einem Heimspiel der Badener als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Das interessiere ihn persönlich aber gar nicht, sagte Streich vor dem Baden-Württemberg-Duell mit dem 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky). Die Konzentration des Trainers gilt dem Sportlichen, kämpfen doch sowohl der SC als auch der starke Aufsteiger von der Ostalb noch um einen möglichen Europapokal-Einzug.

Streich wird die Freiburger zum Saisonende nach insgesamt 29 Jahren verlassen. Seinen vorerst letzten Einsatz in der Fußball-Bundesliga hat er im Auswärtsspiel bei Union Berlin in einer Woche. Streichs Nachfolger wird Freiburgs früherer Kapitän Julian Schuster.

