Freiburgs Lienhart wohl bis zum Jahresende raus

Muskuläre Probleme machen dem Abwehrspieler des SC weiter zu schaffen. Trainer Schuster geht nicht davon aus, dass der 29-Jährige bis Samstag fit wird.

Freiburgs Philipp Lienhart machen muskuläre Probleme zu schaffen. (Archivbild) Foto: Harry Langer/DPA
Der SC Freiburg muss aller Voraussicht nach auch im letzten Spiel des Jahres auf Verteidiger Philipp Lienhart verzichten. Es werde wohl »eher nicht der Fall sein«, dass der österreichische Nationalspieler bis zur Partie beim VfL Wolfsburg am kommenden Samstag wieder fit werde, sagte Trainer Julian Schuster. Lienhart, einer der zentralen Defensivmänner des Fußball-Bundesligisten, kämpft weiter mit muskulären Problemen in der Leiste.

Bei der 1:2-Niederlage beim 1. FC Heidenheim vor gut einer Woche war Lienhart zur Pause ausgewechselt worden. Auch wenige Tage später beim 1:0 gegen RB Salzburg in der Europa League ging er vorzeitig vom Platz. Coach Schuster stellte anschließend zwar einen Einsatz gegen Borussia Dortmund in Aussicht, beim 1:1 gegen den BVB am Sonntag fehlte der 29-Jährige dann jedoch ganz.

