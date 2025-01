Freiburger Domsingschule bekommt kommissarische Leitung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen Monat nach der überraschenden Freistellung von Boris Böhmann als Leiter der Freiburger Domsingschule ist die vorübergehende Nachfolge geregelt. Diözesankirchenmusikdirektor und Leiter des Amts für Kirchenmusik, Godehard Weithoff, übernehme die Aufgabe ab Anfang Februar kommissarisch, teilte der für die Dommusik zuständige Domfabrikfonds mit.

Eklat an Heiligabend

Böhmann war zu Ende Februar dieses Jahres gekündigt worden - das gilt als Hintergrund der Spannungen in der Erzdiözese. Das Erzbistum nennt mit Verweis auf den Datenschutz keine konkreten Gründe für die Entlassung des Domkapellmeisters. Es habe jahrelang Auseinandersetzungen gegeben.

An Heiligabend hatte Erzbischof Stephan Burger wegen langanhaltenden Applauses zugunsten Böhmanns den Gottesdienst und eine Live-Übertragung im Internet unterbrochen. Der Eklat wurde bundesweit Thema. Kurz darauf stellte der Domfabrikfonds als Träger der Dommusik Böhmann frei.

Unter anderem hatten Elternvertreterinnen der Domsingknaben wegen des Streits angekündigt, ihre Kinder vorerst nicht mehr in die Domsingschule zu schicken. Der Vorstand des Domchors trat geschlossen zurück. Es gab mehrere Protestaktionen von Unterstützern. Eine Petition im Internet zum Verbleib Böhmanns im Amt zählt bisher rund 4.000 Stimmen.

Erzdiözese sieht Weiterentwicklung der Domsingschule gesichert

Weithoff wuchs den Angaben nach in Neumünster in Schleswig-Holstein auf und studierte Kirchenmusik an der Musikhochschule Lübeck sowie Cembalo an der Musikhochschule Freiburg. Ab 1992 war er unter anderem 20 Jahre lang Bezirkskantor der Erzdiözese Freiburg mit Dienstsitz in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) sowie Erzbischöflicher Orgelinspektor. Im September 2012 übernahm er die Leitung des Amts für Kirchenmusik in Freiburg.

Martina van Lengerich bleibt stellvertretende Leiterin der Domsingschule und leitet die Mädchenkantorei und die Kantorenschola. Im Dezember waren interimistische Leitungen der weiteren Chorformationen benannt worden: Clemens Morgenthaler für den Domchor und die Choralschola, Andreas Mölder für die Domsingknaben sowie Karin Karle für die Domkapelle. Seit Mitte Januar werden in den Chorformationen wieder Probentermine angeboten.

»Mit diesen Schritten sichern Domfabrikfonds und Erzdiözese Freiburg die Fortführung und Weiterentwicklung der musikalischen Arbeit der Freiburger Domsingschule«, hieß es in der Mitteilung dazu. »Die musikalische Ausbildung junger Menschen und die Gestaltung der Gottesdienste im Freiburger Münster bleiben dabei die zentralen Anliegen.«