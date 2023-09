Freiburg winkt Startrekord - Streich lobt VfB-Entwicklung

Christian Streich klatscht in die Hände.

Der SC Freiburg kann im Landesduell beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen Startrekord aufstellen. Drei Siege in den ersten drei Spielen einer Saison schafften die Badener in der Fußball-Bundesliga noch nie. Nach ihren Erfolgen bei der TSG 1899 Hoffenheim (2:1) und gegen den SV Werder Bremen (1:0) reist die Mannschaft von Trainer Christian Streich als Favorit zu den Schwaben.

Er erwarte allerdings ein »sehr, sehr enges Spiel«, sagte Streich und lobte die Stuttgarter für ihre jüngste Entwicklung. Der VfB sei »auf einem guten Weg«, erklärte der 58-Jährige. Schon in der Relegation der vergangenen Saison gegen den Hamburger SV hätten die Schwaben »bärenstark gespielt«, sagte Streich. Auch gegen den VfL Bochum (5:0) und zumindest eine Halbzeit lang bei RB Leipzig (1:5) hätte es der VfB zuletzt gut gemacht. In der zweiten Hälfte gegen RB sei dann eben die »Wahnsinns-Qualität« des Pokalsiegers zum Tragen gekommen.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß erwartet eine Freiburger Mannschaft, »die gefestigt ist, die reif daherkommt, die eine gewisse Erfahrung auf den Platz bringt«. Der SC habe »in den letzten drei, vier Jahren eine unglaubliche Konstanz an den Tag gelegt« und sich »enorm entwickelt.« Die Breisgauer spielen diese Saison zum zweiten Mal nacheinander in der Europa League. Dennoch seien sie teilweise noch »ein bisschen unterm Radar« unterwegs, sagte Hoeneß. Mit »ein bisschen Understatement hier und Understatement da« hätten sie es auch »schlau gemacht«, ergänzte der 41-Jährige.

