Freiburg verleiht Stürmer Adamu nach Glasgow

Fußball-Bundesligist SC Freiburg verleiht Stürmer Junior Adamu bis zum Saisonende an den schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow. »Junior hat sich unbestritten immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Einsatzzeiten waren zuletzt allerdings für ihn und für uns nicht befriedigend«, sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach. Mit der Leihe zu Celtic erhoffe man sich eine »neue Dynamik« beim österreichischen Nationalspieler.

Adamu war im Sommer 2023 von RB Salzburg zu den Badenern gewechselt. In insgesamt 67 Pflichtspielen erzielte er seitdem sieben Tore. Zuletzt geriet der 24-Jährige beim Europa-League-Teilnehmer aber zunehmend ins Hintertreffen.