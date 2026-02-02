Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Freiburg verleiht Stürmer Adamu nach Glasgow

Der beim SC Freiburg ins Hintertreffen geratene Junior Adamu wechselt nach Schottland. Dort läuft er in den kommenden Monaten auf Leihbasis für den Rekordmeister auf.

Junior Adamu
Nimmt in Schottland einen neuen Anlauf: Freiburgs Junior Adamu. (Archivbild) Foto: Harry Langer/DPA
Nimmt in Schottland einen neuen Anlauf: Freiburgs Junior Adamu. (Archivbild)
Foto: Harry Langer/DPA

Fußball-Bundesligist SC Freiburg verleiht Stürmer Junior Adamu bis zum Saisonende an den schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow. »Junior hat sich unbestritten immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Einsatzzeiten waren zuletzt allerdings für ihn und für uns nicht befriedigend«, sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach. Mit der Leihe zu Celtic erhoffe man sich eine »neue Dynamik« beim österreichischen Nationalspieler.

Adamu war im Sommer 2023 von RB Salzburg zu den Badenern gewechselt. In insgesamt 67 Pflichtspielen erzielte er seitdem sieben Tore. Zuletzt geriet der 24-Jährige beim Europa-League-Teilnehmer aber zunehmend ins Hintertreffen.

