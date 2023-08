Aktuell Land

Freiburg testet in der Länderspielpause beim Karlsruher SC

Bundesligist SC Freiburg bestreitet in der Länderspielpause ein Testspiel beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Die Partie findet am 7. September (14.00 Uhr) statt, wie der Europa-League-Teilnehmer am Montag mitteilte. Bereits im zurückliegenden Dezember standen sich die Mannschaften gegenüber. Den Test entschied der Sport-Club mit 3:2 für sich.