Freiburg schraubt Gebühren für Parken wieder nach oben

Nach einem aufsehenerregenden Urteil zum Anwohnerparken schraubt Freiburg die Preise wieder nach oben, bleibt aber deutlich unter einem früheren Gebührenniveau. Vom 1. Dezember an ist eine einheitliche Jahresgebühr von 200 Euro fällig, wie die Schwarzwaldmetropole am Dienstag mitteilte. Der Jahrestarif beträgt seit Juni in einer Art Übergangslösung 30 Euro.