Freiburg mit Remis bei Saisoneröffnung

Fußball-Bundesligist SC Freiburg bleibt in der Vorbereitung ungeschlagen. Bei der offiziellen Saisoneröffnung trennte sich der Sport-Club 2:2 (1:0/1:2) vom spanischen Erstligisten CA Osasuna. Gespielt wurde nach Absprache über dreimal 45 Minuten.

Vor rund 30.000 Zuschauern im Europa-Park-Stadion bestimmten zwar die Gäste aus Spanien das Spiel, in Führung ging aber der Sport-Club. Der einzige Zugang in der Startelf, Stürmer Igor Matanovic, erzielte in der 43. Minute die Führung für die Freiburger.

Der vermeintliche Ausgleich zu Beginn des zweiten Drittels durch einen von Lukas Kübler abgefälschten Schuss von Moisés Gómez (52.) wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Der Treffer von Aimar Oroz (69.) aus dem Rückraum zum 1:1 war dann jedoch unumstritten und auch verdient.

Freiburgs Adamu rettet das Unentschieden

Nach einer Ecke brachte der eingewechselte Raúl García (82.) die Spanier in Führung. Für die letzten 45 Minuten wechselte Osasuna bis auf Stürmer García die gesamte Elf aus, die Freiburger hatten schon nach 70 Minuten einen Mehrfachwechsel vorgenommen, so dass einige auf dem Platz blieben.

Im letzten Drittel dominierten die Freiburger und ihnen gelang durch einen verwandelten Foulelfmeter von Junior Adamu (131.) noch der Ausgleich zum 2:2. Am Samstag in einer Woche steht für den Sport-Club das erste Pflichtspiel an. In der ersten Runde des DFB-Pokals geht es zum Regionalligisten Sportfreunde Lotte.