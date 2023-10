Aktuell Land

Freiburg mit frischen Kräften gegen noch sieglose Bochumer

Mit neuem Schwung geht der SC Freiburg heute ins Heimspiel gegen den VfL Bochum. Die Länderspielpause hat dem personell zuletzt doch arg gebeutelten badischen Fußball-Bundesligisten gutgetan, nun soll der fünfte Pflichtspiel-Sieg in Serie gegen den VfL eingefahren werden. Mittelfeld-Routinier Nicolas Höfler nach abgesessener Sperre und Stürmer Michael Gregoritsch nach Wadenproblemen stehen dem Sport-Club wieder zur Verfügung. Die Bochumer sind in der laufenden Saison noch sieglos und liegen vor dem 8. Spieltag in der Abstiegszone der Tabelle.