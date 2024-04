Freiburg gegen Champions-League-Anwärter Leipzig gefordert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SC Freiburg hofft im Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf weitere Punkte für einen möglichen erneuten Europapokal-Einzug. Die Bilanz der Badener gegen die aktuellen Top Fünf der Fußball-Bundesliga ist allerdings wenig erbaulich. In neun Duellen mit diesen Teams holten sie in der laufenden Saison erst einen Punkt. Zudem fällt Abwehrchef Matthias Ginter wegen einer Operation an der Achillessehne für die restlichen Partien in dieser Spielzeit aus.

Seine Mannschaft müsse an die »absolute Grenze« kommen, um eine Chance zu haben, sagte Christian Streich. Freiburgs Trainer erwartet bissige Leipziger, nachdem diese im Kampf um eine erneute Champions-League-Teilnahme zuletzt gepatzt und nur 0:0 gegen Mainz 05 gespielt haben.

